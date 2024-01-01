WebCatalog

Premier Virtual

Premier Virtual

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الموقع الإلكتروني: premiervirtual.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Premier Virtual على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسمح منصة Premier Virtual للمؤسسات بتحويل عملية التوظيف إلى عملية افتراضية سلسة. ستمنحك مجموعة التوظيف الافتراضية الشاملة لدينا المرونة اللازمة لاستضافة معارض الوظائف عبر الإنترنت، وتوفر إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى التواصل. وقد ساعدت المنصة أكثر من 60 ألف صاحب عمل على التواصل مع أكثر من 700 ألف باحث عن عمل مسجل. تسمح الميزات المتقدمة للقائمين بالتوظيف بالتواصل مع عدة مرشحين في وقت واحد. تتيح وظيفة الفيديو الفردية المتكاملة لفرق التوظيف دعوة المرشحين إلى مقابلة فيديو لتكرار الأحداث الشخصية، وغير ذلك الكثير. تعرف على سبب ترخيص أكثر من 200 لوحة حلول للقوى العاملة لمنصتنا لتشغيل أحداث التوظيف الافتراضية الخاصة بهم. قم بجدولة عرض توضيحي مجاني لترى مدى سهولة وفعالية إضافة خيار معرض التوظيف الافتراضي.

الفئات:

Business
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: premiervirtual.com

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Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

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Jobbio

jobbio.com

HireBrain

HireBrain

hirebrain.ai

Career.Place

Career.Place

career.place

LinkedIn

LinkedIn

linkedin.com

Apploi

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