تسمح منصة Premier Virtual للمؤسسات بتحويل عملية التوظيف إلى عملية افتراضية سلسة. ستمنحك مجموعة التوظيف الافتراضية الشاملة لدينا المرونة اللازمة لاستضافة معارض الوظائف عبر الإنترنت، وتوفر إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى التواصل. وقد ساعدت المنصة أكثر من 60 ألف صاحب عمل على التواصل مع أكثر من 700 ألف باحث عن عمل مسجل. تسمح الميزات المتقدمة للقائمين بالتوظيف بالتواصل مع عدة مرشحين في وقت واحد. تتيح وظيفة الفيديو الفردية المتكاملة لفرق التوظيف دعوة المرشحين إلى مقابلة فيديو لتكرار الأحداث الشخصية، وغير ذلك الكثير. تعرف على سبب ترخيص أكثر من 200 لوحة حلول للقوى العاملة لمنصتنا لتشغيل أحداث التوظيف الافتراضية الخاصة بهم. قم بجدولة عرض توضيحي مجاني لترى مدى سهولة وفعالية إضافة خيار معرض التوظيف الافتراضي.

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