Spottabl هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط أصحاب العمل مع خبراء التوظيف والوكالات لتبسيط عملية التوظيف للشركات الناشئة والمؤسسات سريعة النمو. من خلال شبكة تضم أكثر من 5000 من مسؤولي التوظيف المتخصصين، توفر Spottabl إمكانية الوصول إلى مجموعة من المرشحين الذين تم فحصهم والجاهزين لإجراء المقابلات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه ملء المناصب الشاغرة. توفر المنصة العديد من الميزات لتعزيز عملية التوظيف. ويوصي بفرص العمل ذات الصلة للقائمين بالتوظيف بناءً على شبكة المواهب النشطة وتخصصاتهم، مما يساعدهم في العثور على فرص عمل مستمرة. يستطيع القائمون على التوظيف عرض توصيف وظيفي بنطاق 360 درجة يوفر رؤية شاملة للدور، بما في ذلك عرض الشركة وتفاصيل الوظيفة. يمكّن اكتشاف الملف الشخصي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي في Spottabl القائمين على التوظيف من العثور على المواهب ذات الصلة من مجموعتهم الخاصة. تسهل أداة تحديد المصادر الاجتماعية الخاصة بالمنصة اكتشاف المواهب بسرعة وكفاءة. يتم تجهيز القائمين على التوظيف بالمعلومات والأدوات اللازمة لتأهيل وتقديم المرشحين الجاهزين للمقابلة، مما يزيد من فرص التوظيف الناجح. بالإضافة إلى ذلك، تقوم عمليات الدفع الذكية وتكاملات النظام من Spottabl بإرسال المرشحين تلقائيًا إلى نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) الخاص بالعميل، مما يلغي الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يمكن لجهات التوظيف الاشتراك في Spottabl، وإنشاء ملف تعريف متخصص، وإظهار براعتهم في تحديد المصادر. تعمل المنصة على زيادة الأرباح المحتملة وتوفر الشفافية من خلال رسوم النجاح. بشكل عام، توفر Spottabl للقائمين بالتوظيف طريقة مبسطة وفعالة للتواصل مع أصحاب العمل والعثور على المواهب المناسبة لأدوارهم الوظيفية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين عملية التوظيف لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

الموقع الإلكتروني: spottabl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spottabl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.