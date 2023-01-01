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LinkedIn

LinkedIn

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الموقع الإلكتروني: linkedin.com

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LinkedIn هي خدمة أمريكية موجهة نحو الأعمال والتوظيف عبر الإنترنت تعمل عبر مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تم إطلاقه في 5 مايو 2003، وهو يستخدم بشكل أساسي للتواصل المهني، بما في ذلك نشر أصحاب العمل للوظائف والباحثين عن عمل الذين ينشرون سيرتهم الذاتية. اعتبارًا من عام 2015، جاءت معظم إيرادات الشركة من بيع إمكانية الوصول إلى المعلومات حول أعضائها إلى مسؤولي التوظيف ومحترفي المبيعات. منذ ديسمبر 2016، أصبحت شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Microsoft. اعتبارًا من مايو 2020، كان لدى LinkedIn 706 مليون عضو مسجل في 150 دولة. يسمح LinkedIn للأعضاء (العمال وأصحاب العمل على حد سواء) بإنشاء ملفات تعريف و"اتصالات" مع بعضهم البعض في شبكة اجتماعية عبر الإنترنت والتي قد تمثل علاقات مهنية في العالم الحقيقي. يمكن للأعضاء دعوة أي شخص (سواء كان عضوًا حاليًا أم لا) ليصبح "جهة اتصال".

الموقع الإلكتروني: linkedin.com

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