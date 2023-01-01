WebCatalog
BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BrightTALK على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم

الموقع الإلكتروني: brighttalk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BrightTALK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AccuRanker

AccuRanker

app.accuranker.com

Domestika

Domestika

domestika.org

Most Recommended Books

Most Recommended Books

mostrecommendedbooks.com

Blendle

Blendle

launch.blendle.com

Shortform

Shortform

shortform.com

DappRadar

DappRadar

dappradar.com

Ruul

Ruul

app.ruul.io

StyleSeat

StyleSeat

styleseat.com

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

Torii

Torii

app.toriihq.com

Fresha for business

Fresha for business

partners.fresha.com

Ultimate Guitar

Ultimate Guitar

ultimate-guitar.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية