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Bizzabo

Bizzabo

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الموقع الإلكتروني: bizzabo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bizzabo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.

الفئات:

Business
منصات إدارة الأحداث
برامج تسويق الأحداث
منصات الأحداث الافتراضية
شبكات الحدث والتوفيق بين
برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر
تطبيقات الأحداث المتنقلة

الموقع الإلكتروني: bizzabo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bizzabo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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eventbrite.com

Airmeet

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JotForm

JotForm

jotform.com

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Webex Events

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Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

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