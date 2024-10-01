بدائل - Bizzabo
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تح...
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شب...
BrightTALK
brighttalk.com
نحن نؤمن بأن الاتصالات الحقيقية هي جوهر ممارسة الأعمال التجارية. لذلك قمنا بإعادة تصور كيفية قيامك بتسويق المحتوى من خلال الندوات ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت. بدءًا من البرامج الحوارية المباشرة عبر الفيديو 1:1 أو حلقات نقاش عبر كاميرا الويب وحتى العروض التوضيحية لمشاركة الشاشة وقصص الفيديو والندوات ...
ON24
on24.com
تتمثل مهمة ON24 في مساعدة الشركات على جلب إستراتيجيتها الخاصة بالذهاب إلى السوق إلى عصر الذكاء الاصطناعي وتحقيق نمو الإيرادات بتكلفة فعالة. من خلال منصة المشاركة الذكية الرائدة، تمكن ON24 العملاء من الجمع بين أفضل التجارب في فئتها مع التخصيص والمحتوى، لالتقاط الرؤى المتصلة والتصرف بناءً عليها على نط...
Ticket Tailor
tickettailor.com
في Ticket Tailor، تتمثل مهمتنا في تمكين مجموعة متنوعة من منشئي الأحداث من خلال تسهيل بيع التذاكر وبأسعار معقولة. تساعد أسعارنا المرنة والعادلة ميزانيات الأحداث على المضي قدمًا. رعاية العملاء من الدرجة الأولى تعني أن الدعم متاح دائمًا - ليلاً أو نهارًا. ونحن نفخر ببناء منصة بسيطة بعقلية العميل أولاً....
Eventify
eventify.io
Eventify هي أداة لإدارة الأحداث قائمة على السحابة تساعد الشركات على إدارة المؤتمرات الافتراضية، بالإضافة إلى إنشاء تجربة مخصصة للحاضرين. بغض النظر عن نوع المؤتمر أو الحدث الذي تستضيفه - سواء كان كبيرًا أم صغيرًا - فلدينا الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. نحن نقدم قائمة واسعة من الميزات التي يسهل إعدادها خ...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk عبارة عن منصة دردشة جماعية مبتكرة للشركات عبر الإنترنت. فهو يمكّن الناشرين عبر الإنترنت من بناء مجتمع والتفاعل بطلاقة على أرضهم من خلال إجراء نفس المحادثة على موقع الويب الخاص بهم وصفحة Facebook وموقع الهاتف المحمول.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
TicketSource
ticketsource.co.uk
توفر TicketSource منصة مجانية وسهلة الاستخدام وموثوقة لحجز التذاكر عبر الإنترنت مع خدمة عملاء من الدرجة الأولى، مما يتيح لك بيع التذاكر الخاصة بك عبر الإنترنت بثقة. على عكس مقدمي خدمات التجزئة الآخرين، ليس لدينا عقود أو رسوم مخفية أو مستويات وصول معقدة. احصل على حق الوصول الكامل إلى نظامنا الكامل من...
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث ا...
Liveform
livestorm.co
Livestorm هي أول منصة لمشاركة الفيديو لإدارة الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية من البداية إلى النهاية. باستخدام Livestorm، يمكنك إلغاء حظر مؤتمرات الفيديو التقليدية واستخدام منصة مشاركة فيديو شاملة لاجتماعاتك وأحداثك. يمكنك الوصول إلى قوالب البريد الإلكتروني وتسلسلاته، وصفحات التس...
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. من خلال المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بطابع اجتماعي وتعاون...
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم بشركة Brella لتزويد أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشتر...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والا...