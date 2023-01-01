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Eventbrite

Eventbrite

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الموقع الإلكتروني: eventbrite.com

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Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.

الموقع الإلكتروني: eventbrite.com

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