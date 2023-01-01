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Odoo

Odoo

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الموقع الإلكتروني: odoo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Odoo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.

الموقع الإلكتروني: odoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Odoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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