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Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.

الموقع الإلكتروني: odoo.com

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