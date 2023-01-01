Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصلت عن Opera وأصبحت شركة شركة خاصة مستقلة. تقع خوادمها الرئيسية في مدينة نيويورك وأمستردام. يتم استبدال موقع النسخ الاحتياطي السابق في أيسلندا بموقع الخادم في أمستردام.

الموقع الإلكتروني: fastmail.com

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