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Fastmail

Fastmail

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الموقع الإلكتروني: fastmail.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fastmail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصلت عن Opera وأصبحت شركة شركة خاصة مستقلة. تقع خوادمها الرئيسية في مدينة نيويورك وأمستردام. يتم استبدال موقع النسخ الاحتياطي السابق في أيسلندا بموقع الخادم في أمستردام.

الموقع الإلكتروني: fastmail.com

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