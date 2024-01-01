أنت على حق. هناك بعض الحلول الرائعة لعقد مؤتمرات الفيديو للأحداث - فكر في Haia. أكبر مشكلة في الأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة هي مشاركة الحضور مما يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة - حيث يصعب التنقل في الحدث أو المشاركة فيه. لم تتقن أي منصات أحداث هذا الأمر حقًا حتى الآن. حتى الآن :) حل Haia؛ نحن نركز على تجربة المستخدم السهلة، وقد صممناها منذ البداية ونصبح الآن النظام الأساسي الأكثر سهولة في الاستخدام للأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. يمكن للمضيفين إنشاء حدث متنوع وكامل ودعوة الضيوف والسماح له بتشغيل نفسه في دقائق - حقًا! نحن نعمل بشكل جيد من خلال تبسيط نظامنا وإضافة ميزات فريدة مثل مراحل Haia وبوابات التعاون في الأحداث.

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الموقع الإلكتروني: haia.live

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