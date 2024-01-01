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Haia

Haia

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الموقع الإلكتروني: haia.live

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Haia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنت على حق. هناك بعض الحلول الرائعة لعقد مؤتمرات الفيديو للأحداث - فكر في Haia. أكبر مشكلة في الأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة هي مشاركة الحضور مما يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة - حيث يصعب التنقل في الحدث أو المشاركة فيه. لم تتقن أي منصات أحداث هذا الأمر حقًا حتى الآن. حتى الآن :) حل Haia؛ نحن نركز على تجربة المستخدم السهلة، وقد صممناها منذ البداية ونصبح الآن النظام الأساسي الأكثر سهولة في الاستخدام للأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. يمكن للمضيفين إنشاء حدث متنوع وكامل ودعوة الضيوف والسماح له بتشغيل نفسه في دقائق - حقًا! نحن نعمل بشكل جيد من خلال تبسيط نظامنا وإضافة ميزات فريدة مثل مراحل Haia وبوابات التعاون في الأحداث.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: haia.live

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Haia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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