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Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

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الموقع الإلكتروني: dealroomevents.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deal Room Events Participant على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نجعل المعقد بسيطا. Deal Room هي منصة إدارة الأحداث البسيطة والشاملة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. ببساطة قم بالتنظيم. ببساطة قم بالتخصيص. ببساطة الشبكة. - أفضل تجربة للتواصل مع وظائف شاملة - ميزات وتكاملات مدمجة - حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية وإدارة النجاح ما عليك سوى تنظيم الأحداث باستخدام الوظائف الشاملة في Deal Room. - اجتماعات فردية، ومشاركة الحضور من خلال الحجز المسبق، والشبكات الفعالة - عدد غير محدود من الجلسات المتوازية، والموائد المستديرة، والغرف الجانبية - التقاط العملاء المحتملين باستخدام أداة التحليلات الشاملة - التكامل مع منصات التذاكر والبث المباشر والاستوديو - دعم العملاء الحقيقي مع مخصص فريق نجاح الحدث - منطقة المعرض الافتراضية للرعاة والعارضين نحن نقدم لمنظمي الحدث أداة للتواصل لزيادة إنتاجية الحضور وتعزيز تجربة الحدث. على منصة Deal Room، يمكن للمشاركين في الحدث الوصول إلى الملف الشخصي لبعضهم البعض لإجراء الاتصالات والالتقاء. يمكن للعارضين دعوة المشاركين إلى أكشاكهم وإدارة الاجتماعات. تساعدهم هذه الوظيفة أيضًا على إدارة القوى العاملة لديهم لتناسب الاجتماعات المجدولة. تفضل بزيارة https://www.dealroomevents.com/ لمزيد من المعلومات. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

الفئات:

Business
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: dealroomevents.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deal Room Events Participant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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notified.com

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