MeetingHand
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الموقع الإلكتروني: meetinghand.com
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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
MeetingHand is an online registration & abstract management software suitable for in-person, virtual & hybrid events, with an ambition to ease the struggles of event organizers and provide a seamless experience for their attendees.
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الموقع الإلكتروني: meetinghand.com
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