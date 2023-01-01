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Brella

Brella

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الموقع الإلكتروني: brella.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brella على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم في شركة Brella لدعم أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشتري واستهلاك المحتوى والتواصل والمشاركة، على تمكين منظمي الأحداث من تقديم عرض قابل للقياس وعائد شفاف على الاستثمار (ROI) للعارضين والجهات الراعية والشركاء - باستمرار وسهولة. كجزء من مهمتنا المتمثلة في جمع الحضور معًا لعقد اجتماعات لا تُنسى وذات صلة وجذابة، قامت Brella بتسهيل الاتصالات بين ملايين المشاركين في الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة.

الفئات:

Entertainment
Event Networking and Matchmaking

الموقع الإلكتروني: brella.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brella. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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