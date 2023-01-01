Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم في شركة Brella لدعم أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشتري واستهلاك المحتوى والتواصل والمشاركة، على تمكين منظمي الأحداث من تقديم عرض قابل للقياس وعائد شفاف على الاستثمار (ROI) للعارضين والجهات الراعية والشركاء - باستمرار وسهولة. كجزء من مهمتنا المتمثلة في جمع الحضور معًا لعقد اجتماعات لا تُنسى وذات صلة وجذابة، قامت Brella بتسهيل الاتصالات بين ملايين المشاركين في الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة.

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الموقع الإلكتروني: brella.io

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