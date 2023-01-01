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Accelevents

Accelevents

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الموقع الإلكتروني: accelevents.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Accelevents على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملية تخطيط الأحداث الخاصة بك. تحظى منصتنا بثقة 12500 منظمة حول العالم، حيث تعمل على إضفاء الحيوية على إستراتيجية الحدث الخاصة بك من خلال دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأمن البيانات المتقدم ومجموعة واسعة من الميزات. باستخدام Accelevents، يمكن لمخططي الأحداث: - إنشاء موقع ويب للحدث في دقائق. - يمكنك بسهولة إنشاء جدول أعمال للحدث يدمج المتحدثين والجلسات تلقائيًا. - تصميم عملية التسجيل وإصدار التذاكر بما يتناسب مع احتياجات الأحداث الفريدة الخاصة بهم. - تقديم مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان والفواتير. - نشر خيارات المساعدة وتسجيل الوصول الذاتي. - تصميم وطباعة شارات احترافية بكل سهولة. - مساعدة العارضين في التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم. - دعم الجدول الزمني المزدحم للحضور وموظفي الحدث من خلال تطبيقات الأحداث السهلة. - بث المحتوى المباشر باستخدام استوديو البث الداخلي لدينا أو مزود الصوت/الفيديو المفضل. - إدارة العارضين والجهات الراعية على نطاق واسع. - تضخيم مشاركة الحضور من خلال الشبكات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمزيد. - احصل على رؤى تفصيلية حول أداء الحدث من خلال التحليلات الشاملة.

الموقع الإلكتروني: accelevents.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Accelevents. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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