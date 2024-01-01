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Events Wallet

Events Wallet

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: eventswallet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Events Wallet على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

EventsWallet عبارة عن منصة أحداث SaaS مبتكرة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. تسمح المنصة للمنظمين بإدارة المعارض والمؤتمرات التجارية ذات عائد استثمار فعال من خلال إبقاء الجمهور منخرطًا في أدوات إدارة الأحداث وأدوات الاتصال عبر الويب والتطبيقات سهلة الاستخدام. قم بإنشاء مجموعات بث مباشر وجلسات وقاعات معارض وأكشاك افتراضية للعارضين وملفات تعريفية للرعاة بشكل غير محدود. احتفظ بالحاضرين من خلال إشعارات الويب والتطبيقات ومناقشات الفيديو والنص والمحادثات والاجتماعات عبر الإنترنت والاجتماعات المباشرة. تزويد الرعاة والعارضين بأدوات ترويجية واتصالات قوية تساعدهم على جذب المزيد من العملاء. تتبع نشاط المستخدمين في الحدث واحصل على تقارير مفصلة في الوقت الفعلي.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: eventswallet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Events Wallet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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