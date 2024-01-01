Events Wallet

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

EventsWallet عبارة عن منصة أحداث SaaS مبتكرة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. تسمح المنصة للمنظمين بإدارة المعارض والمؤتمرات التجارية ذات عائد استثمار فعال من خلال إبقاء الجمهور منخرطًا في أدوات إدارة الأحداث وأدوات الاتصال عبر الويب والتطبيقات سهلة الاستخدام. قم بإنشاء مجموعات بث مباشر وجلسات وقاعات معارض وأكشاك افتراضية للعارضين وملفات تعريفية للرعاة بشكل غير محدود. احتفظ بالحاضرين من خلال إشعارات الويب والتطبيقات ومناقشات الفيديو والنص والمحادثات والاجتماعات عبر الإنترنت والاجتماعات المباشرة. تزويد الرعاة والعارضين بأدوات ترويجية واتصالات قوية تساعدهم على جذب المزيد من العملاء. تتبع نشاط المستخدمين في الحدث واحصل على تقارير مفصلة في الوقت الفعلي.

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الموقع الإلكتروني: eventswallet.com

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