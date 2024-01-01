قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

منصة أحداث قابلة للتخصيص بالكامل لاستضافة الأحداث الافتراضية والمختلطة. مهما كان الحدث الخاص بك، ومهما كان جمهورك كبيرًا أو صغيرًا، قم ببنائه على طريقتك وتقديمه بسلاسة. يمكن تنظيم وإدارة وتقديم المؤتمرات والعروض الحية وعمليات الإطلاق والمعارض التجارية والمعارض والبث المباشر والبرامج الأكاديمية وغير ذلك الكثير من خلال منصتنا التي يتحكم فيها المستخدم بالكامل

الفئات :

الموقع الإلكتروني: connectmyevent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Connect My Event. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.