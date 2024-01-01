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Connect My Event

Connect My Event

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: connectmyevent.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Connect My Event على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة أحداث قابلة للتخصيص بالكامل لاستضافة الأحداث الافتراضية والمختلطة. مهما كان الحدث الخاص بك، ومهما كان جمهورك كبيرًا أو صغيرًا، قم ببنائه على طريقتك وتقديمه بسلاسة. يمكن تنظيم وإدارة وتقديم المؤتمرات والعروض الحية وعمليات الإطلاق والمعارض التجارية والمعارض والبث المباشر والبرامج الأكاديمية وغير ذلك الكثير من خلال منصتنا التي يتحكم فيها المستخدم بالكامل

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: connectmyevent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Connect My Event. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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bizzabo.com

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