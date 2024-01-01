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ExpoSim عبارة عن منصة أحداث افتراضية مبتكرة ذات ميزات تفاعلية تساعدك على استضافة أحداث جذابة. بفضل الأكشاك الافتراضية ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص، والدردشة المباشرة والفيديو، والتقارير التفصيلية حول مشاركة الزوار، يعد ExpoSim مثاليًا لاستضافة المعارض الافتراضية والمعارض التجارية والمزيد. تكمن قيمتنا الأساسية في توفير تجربة إدارة أحداث سلسة وخالية من المتاعب تعمل على زيادة مشاركة الحضور وتعرضهم إلى الحد الأقصى. نحن نستكشف أيضًا تنفيذ metaverse لنقل نظامنا الأساسي إلى المستوى التالي.

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الموقع الإلكتروني: exposim.io

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