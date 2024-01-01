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ExpoSim

ExpoSim

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: exposim.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ExpoSim على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ExpoSim عبارة عن منصة أحداث افتراضية مبتكرة ذات ميزات تفاعلية تساعدك على استضافة أحداث جذابة. بفضل الأكشاك الافتراضية ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص، والدردشة المباشرة والفيديو، والتقارير التفصيلية حول مشاركة الزوار، يعد ExpoSim مثاليًا لاستضافة المعارض الافتراضية والمعارض التجارية والمزيد. تكمن قيمتنا الأساسية في توفير تجربة إدارة أحداث سلسة وخالية من المتاعب تعمل على زيادة مشاركة الحضور وتعرضهم إلى الحد الأقصى. نحن نستكشف أيضًا تنفيذ metaverse لنقل نظامنا الأساسي إلى المستوى التالي.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: exposim.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ExpoSim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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