Certain
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: certain.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Certain على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
توفر شركة معينة منصة تجربة الأحداث الرائدة الشاملة لتمكين المسوقين من تقديم تجارب حضور افتراضية وشخصية جذابة.
الموقع الإلكتروني: certain.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Certain. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.