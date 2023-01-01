Superevent
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الموقع الإلكتروني: superevent.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Superevent على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Superevent is the perfect all-in-one event platform to power your in-person, virtual and hybrid events. Engaging for your attendees and simple to set up!
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الموقع الإلكتروني: superevent.com
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