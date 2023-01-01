Eventene
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الموقع الإلكتروني: eventene.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eventene على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Eventene is an all-in-one Event Management System for creating, organizing, and running all your Events on a single platform. Whether your events are in-person, virtual, or hybrid, Eventene provides ... Show More he most modern, flexible, and scalable solution available.
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الموقع الإلكتروني: eventene.com
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