قم باستضافة أحداث جذابة - سواء كانت شخصية، أو مختلطة، أو افتراضية. BoothCentral هو نظام إدارة واستضافة الأحداث الشامل الخاص بك مع أدوات قوية وسهلة الاستخدام مصممة لمساعدة حدثك على النجاح! يتميز حل الأحداث الافتراضية لدينا بأنه فعال من حيث التكلفة وسهل الإعداد وقابل للتخصيص. مع ميزات مثل: - العلامة التجارية المخصصة للحدث في المقدمة والوسط - أكشاك ذات علامات تجارية فردية تعرض جميع العارضين - واجهة سهلة الاستخدام لجميع الأعمار ومستويات التكنولوجيا، وكل ذلك يأتي مع خدمة عملاء ودعم رائعين. لا تأخذ كلمتنا لذلك. فقط أسأل عملائنا! الأحداث التي تريدها مع الدعم والمرونة التي تحتاجها.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: boothcentral.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BoothCentral. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.