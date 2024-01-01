تعمل Social27 على تشغيل الأحداث التي تعمل على تسريع المبيعات وبناء المجتمع. قم بتشغيل أحداث افتراضية ومختلطة وشخصية وعمليات بث عبر الإنترنت تكون ممتعة وآمنة وقابلة للتوسع عالميًا. توفر منصة الأحداث الافتراضية Social27 أفضل الفرص الافتراضية والمختلطة للتواصل بين الحضور، وعرض الجهات الراعية والعارضة، وتجارب جلسات المتحدثين السلسة. الرعاة والعارضون: تمكين الرعاة والعارضين من إنشاء موقع العارضين الخاص بهم لبناء الإثارة وجذب العملاء المحتملين. المتحدثون: اجعل من السهل على المتحدثين تقديم عروض تقديمية مذهلة والتواصل مع الحضور - إنه أمر سهل مثل الانضمام إلى اجتماع Zoom أو Teams. الحضور: استفد من قوة محرك التوصيات الخاص بنا حتى يتمكن الحاضرون من التواصل مع الأشخاص والجهات الراعية والجلسات التي يهتمون بها كثيرًا. تفضل بزيارة Social27.com لمعرفة المزيد، أو لتحديد موعد عرض توضيحي معنا!

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