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Social27

Social27

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الموقع الإلكتروني: social27.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Social27 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Social27 على تشغيل الأحداث التي تعمل على تسريع المبيعات وبناء المجتمع. قم بتشغيل أحداث افتراضية ومختلطة وشخصية وعمليات بث عبر الإنترنت تكون ممتعة وآمنة وقابلة للتوسع عالميًا. توفر منصة الأحداث الافتراضية Social27 أفضل الفرص الافتراضية والمختلطة للتواصل بين الحضور، وعرض الجهات الراعية والعارضة، وتجارب جلسات المتحدثين السلسة. الرعاة والعارضون: تمكين الرعاة والعارضين من إنشاء موقع العارضين الخاص بهم لبناء الإثارة وجذب العملاء المحتملين. المتحدثون: اجعل من السهل على المتحدثين تقديم عروض تقديمية مذهلة والتواصل مع الحضور - إنه أمر سهل مثل الانضمام إلى اجتماع Zoom أو Teams. الحضور: استفد من قوة محرك التوصيات الخاص بنا حتى يتمكن الحاضرون من التواصل مع الأشخاص والجهات الراعية والجلسات التي يهتمون بها كثيرًا. تفضل بزيارة Social27.com لمعرفة المزيد، أو لتحديد موعد عرض توضيحي معنا!

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: social27.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Social27. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Attendease

attendease.com

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Evenium

corp.evenium.com

Attendify

Attendify

attendify.com

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