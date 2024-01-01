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Bettercast

Bettercast

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bettercast.com.au

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bettercast على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Bettercast طريقة فعالة وممتعة لإدارة مشاريعك الإبداعية. تعمل منصة إدارة الأحداث والبث البديهية هذه على تسهيل إعداد الأحداث وتشغيلها لمديري الأحداث والأماكن وموظفي AV والأهم من ذلك للحاضرين. يحتوي على نظام تذاكر الأحداث الافتراضية المدمج، والقدرة على البث (مع أو بدون تذاكر)، ويمكن استخدامه في الأحداث المختلطة، بالإضافة إلى القدرة على إعداد مؤتمرات كاملة عبر الإنترنت مع ميزات مثل الرعاة، وسير المتحدث، ولقطات الرأس، والروابط الاجتماعية والتكامل Slido وأكثر!

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: bettercast.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bettercast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

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heysummit.com

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whennow.com

Hytix

Hytix

hytix.com

Handbid

Handbid

handbid.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Whova

Whova

whova.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

Grupio

Grupio

grupio.com

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