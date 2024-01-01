يوفر Bettercast طريقة فعالة وممتعة لإدارة مشاريعك الإبداعية. تعمل منصة إدارة الأحداث والبث البديهية هذه على تسهيل إعداد الأحداث وتشغيلها لمديري الأحداث والأماكن وموظفي AV والأهم من ذلك للحاضرين. يحتوي على نظام تذاكر الأحداث الافتراضية المدمج، والقدرة على البث (مع أو بدون تذاكر)، ويمكن استخدامه في الأحداث المختلطة، بالإضافة إلى القدرة على إعداد مؤتمرات كاملة عبر الإنترنت مع ميزات مثل الرعاة، وسير المتحدث، ولقطات الرأس، والروابط الاجتماعية والتكامل Slido وأكثر!

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الموقع الإلكتروني: bettercast.com.au

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