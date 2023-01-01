تعمل منصة جمع التبرعات الخاصة بـ Handbid على تشغيل المزادات عبر الإنترنت، وعروض الأسعار عبر الهاتف المحمول، وجمع التبرعات من نظير إلى نظير، والتمويل الجماعي، والتبرع بالرسائل النصية. يشتمل Handbid على التذاكر المتكاملة، والتسجيل، والبث المباشر، وعروض الأسعار عبر الهاتف المحمول، والتبرعات، والمدفوعات التلقائية، والخروج. يمكن لمديري الأحداث إعداد الحدث وإدارته بسهولة من خلال مدير خلفي سهل الاستخدام. سواء كنت تتطلع إلى إدارة حدث شخصي أو مختلط أو افتراضي لجمع التبرعات، فإن Handbid ستلبي احتياجاتك!

الموقع الإلكتروني: handbid.com

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