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Handbid

Handbid

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الموقع الإلكتروني: handbid.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Handbid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة جمع التبرعات الخاصة بـ Handbid على تشغيل المزادات عبر الإنترنت، وعروض الأسعار عبر الهاتف المحمول، وجمع التبرعات من نظير إلى نظير، والتمويل الجماعي، والتبرع بالرسائل النصية. يشتمل Handbid على التذاكر المتكاملة، والتسجيل، والبث المباشر، وعروض الأسعار عبر الهاتف المحمول، والتبرعات، والمدفوعات التلقائية، والخروج. يمكن لمديري الأحداث إعداد الحدث وإدارته بسهولة من خلال مدير خلفي سهل الاستخدام. سواء كنت تتطلع إلى إدارة حدث شخصي أو مختلط أو افتراضي لجمع التبرعات، فإن Handbid ستلبي احتياجاتك!

الموقع الإلكتروني: handbid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Handbid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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