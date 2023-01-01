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Auctria

Auctria

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الموقع الإلكتروني: auctria.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Auctria على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Auctria هي أداة قوية وسهلة الاستخدام لإدارة فعاليات جمع التبرعات الخاصة بك. تدير Auctria جميع أنواع الفعاليات وجمع التبرعات للمزادات. من أول تبرع إلى آخر إيصال وكل الأنشطة والمزايدات بينهما، تجعل Auctria الأمر سهلاً!

الموقع الإلكتروني: auctria.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Auctria. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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