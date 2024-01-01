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EventsX

EventsX

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: eventsx.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EventsX على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تجعل منصة الأحداث الافتراضية المميزة الخاصة بـ EventsX إعداد الأحداث الناجحة أمرًا سهلاً. اترك كل الرفع الثقيل لنا. بدءًا من الإعداد الأولي ومرورًا بالتسويق ووصولاً إلى الاستضافة، تعتني منصة الأحداث الافتراضية الخاصة بنا بكل ذلك. وستكون خدمة القفازات البيضاء لدينا ومديرو النجاح المتفانون متاحين لمساعدتك قبل الحدث الخاص بك وأثناءه وبعده حتى يسير كل شيء بسلاسة — في كل مرة.

الفئات:

Entertainment
برامج إدارة الأماكن

الموقع الإلكتروني: eventsx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EventsX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Skedda

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Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Propared

Propared

propared.com

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

serVme

serVme

servmeco.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Releventful

Releventful

app.releventful.com

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ExpoSim

ExpoSim

exposim.io

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Chati

Chati

chati.com

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Speaker Engage

Speaker Engage

speakerengage.com

Connect My Event

Connect My Event

connectmyevent.com

EventAct

EventAct

eventact.com

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