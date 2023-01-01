Venuerific
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: venuerific.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Venuerific على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Venuerific is a one-stop venue management software for event venues based out of Southeast Asia. Hundreds of businesses have benefited from the advanced venue management software features such as CRM, Reporting & Statistics, Smart Schedulling, Venue Management, Email Marketing, Payment, and many more.
الفئات:
الموقع الإلكتروني: venuerific.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Venuerific. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.