PeppyBooks

PeppyBooks

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الموقع الإلكتروني: peppybooks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PeppyBooks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PeppyBooks عبارة عن برنامج للمحاسبة والمخزون وإدارة الطلبات قائم على SaaS للشركات B2B وB2C وD2C مع برنامج إدارة علاقات العملاء المتكامل وإدارة المشاريع. تقدم الشركة برامج ERP المستندة إلى السحابة بدءًا من الطلب وحتى الدفع وعرض الأسعار وحتى إدارة التدفق النقدي مع ميزات AP & AR كاملة مع تقارير ذكاء الأعمال القوية. يقع المقر الرئيسي للشركة في بنغالورو ولها تواجد محلي في ويلمنجتون وسنغافورة.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: peppybooks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PeppyBooks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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