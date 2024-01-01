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PeppyBooks عبارة عن برنامج للمحاسبة والمخزون وإدارة الطلبات قائم على SaaS للشركات B2B وB2C وD2C مع برنامج إدارة علاقات العملاء المتكامل وإدارة المشاريع. تقدم الشركة برامج ERP المستندة إلى السحابة بدءًا من الطلب وحتى الدفع وعرض الأسعار وحتى إدارة التدفق النقدي مع ميزات AP & AR كاملة مع تقارير ذكاء الأعمال القوية. يقع المقر الرئيسي للشركة في بنغالورو ولها تواجد محلي في ويلمنجتون وسنغافورة.

الموقع الإلكتروني: peppybooks.com

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