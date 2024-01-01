يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lead Commerce على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Lead Commerce عبارة عن برنامج إدارة طلبات B2C وB2B قائم على السحابة (SaaS) والذي يدير المخزون والمستودعات والطلبات والتجارة الإلكترونية وعمليات الانتقاء والشحن من وحدة تحكم إدارية واحدة قائمة على الويب.

الموقع الإلكتروني: leadcommerce.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lead Commerce. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.