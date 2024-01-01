Kladana

Kladana

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kladana.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kladana على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مزود حلول برمجيات إدارة المخزون المستندة إلى SaaS لشركات التجارة الإلكترونية. الحلول المقدمة هي إدارة الطلبات، وإدارة المخزون، وإدارة العائدات، وتحسين تنفيذ الطلبات، وأتمتة سير العمل، وإنشاء قوائم المواد، وحساب المواد الخام والمنتجات النهائية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: kladana.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kladana. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

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ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

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mtivity.com

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MarketSyncer

marketsyncer.com

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Threat Stack

threatstack.com

PeppyBooks

PeppyBooks

peppybooks.com

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

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