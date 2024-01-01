يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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مزود حلول برمجيات إدارة المخزون المستندة إلى SaaS لشركات التجارة الإلكترونية. الحلول المقدمة هي إدارة الطلبات، وإدارة المخزون، وإدارة العائدات، وتحسين تنفيذ الطلبات، وأتمتة سير العمل، وإنشاء قوائم المواد، وحساب المواد الخام والمنتجات النهائية.

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