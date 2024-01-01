MarketSyncer

MarketSyncer

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الموقع الإلكتروني: marketsyncer.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر عرضًا موحدًا لمقاييس الأعمال الرئيسية، بما في ذلك رؤى حول حصص السوق وأداء المنتج وحالات الشحن ومستويات المخزون. التكامل: يتصل بسلاسة مع الأسواق الرئيسية عبر الإنترنت مثل Amazon وShopify وeBay وWalmart والمزيد. كما أنها تتكامل مع شركات الشحن الرائدة لتبسيط الخدمات اللوجستية. إدارة الطلبات: تقدم رؤى تفصيلية حول حالات الطلب، مما يسمح للشركات بتتبع عمليات التنفيذ وإدارتها وتحسينها. إدارة المنتجات: مركز لإدارة مجموعة المنتجات بأكملها، وتحليل العلامات التجارية الأفضل أداءً، وفهم اتجاهات المبيعات. إدارة المخزون: تسمح للشركات بمراقبة تاريخ المخزون، وفهم عمر المنتج، وتقييم أفضل العلامات التجارية، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخزون. قيود العلامة التجارية: ميزة فريدة تمكن الشركات من تقييد بيع علامات تجارية معينة في أسواق معينة، مما يضمن الامتثال للعلامة التجارية والمواءمة الاستراتيجية. التخصيص وقابلية التوسع: يوفر تسعير الاشتراك على أساس الوحدة، مما يسمح للشركات باختيار الأدوات وعمليات التكامل المحددة لاحتياجاتهم. المشاركة والدعم: يوفر إدارة مخصصة للحساب، وقسمًا مجتمعيًا لمناقشات المستخدمين، وآليات التعليقات، ونظام دعم قوي. باختصار، يعد MarketSyncer حلاً شاملاً مصممًا لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية وتحسينها، مما يضمن الكفاءة وقابلية التوسع والربحية للشركات في سوق أمريكا الشمالية.
الفئات:
Business
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: marketsyncer.com

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