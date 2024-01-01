تعمل مهارات البائع على تبسيط أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. من خلال برنامج إدارة المخزون والطلب وأوامر الشراء والشحن والإدراج على شبكة الإنترنت، نمنحك الثقة لإدارة وتوسيع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. توفر واجهة SellerSkills البديهية أدوات قوية ومؤتمتة لتبسيط قائمة منتجاتك، وتتكامل مع الأسواق، مثل Amazon وeBay وEtsy وWalmart في الولايات المتحدة وكندا. تم دمج SellerSkills مع: الأسواق: Amazon (الولايات المتحدة، كاليفورنيا، المكسيك) - القائمة، المخزون، إدارة الطلبات، FBA وFBM، Prime eBay (الولايات المتحدة، كاليفورنيا) - القائمة، المخزون، إدارة الطلبات Walmart (الولايات المتحدة، كاليفورنيا) - القائمة، المخزون وإدارة الطلبات شركات الشحن Etsy: USPS FedEx UPS CanadaPost Amazon Shipping

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