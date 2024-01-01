Plotch عبارة عن نظام ERP للتجارة الإلكترونية يعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة على مستوى العالم. Plotch عبارة عن منصة تكنولوجية مركزة بالكامل تقود الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي للشركات عبر الإنترنت وتلبي جميع احتياجات أعمال التجارة الإلكترونية. يجمع Plotch جميع الأدوات وعمليات التكامل بطريقة سلسة. يضع Plotch أيضًا طبقة الذكاء الاصطناعي على جميع العمليات والتحليلات لتمكين الأتمتة والنمو ومعالجة الاستثناءات. إذا كنت صاحب عمل، فهذا هو أبسط وأقوى برامج التجارة الإلكترونية المتاحة لعمليات التجارة الإلكترونية. وفيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام Plotch: * بسيط - سهل التشغيل * شامل - كل شيء في مكان واحد * قابلة للتطوير - الحجم بسهولة فيما يلي الحلول المتوفرة في Plotch: أ. إطلاق متجر التجارة الإلكترونية ب. إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية للهاتف المحمول ج. إطلاق الأسواق عبر الإنترنت د. قم بتشغيل متاجر Omnichannel غير المتصلة بالإنترنت ه. إدارة المخزون

الموقع الإلكتروني: plotch.ai

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