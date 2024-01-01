Plotch

Plotch

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الموقع الإلكتروني: plotch.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plotch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Plotch عبارة عن نظام ERP للتجارة الإلكترونية يعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة على مستوى العالم. Plotch عبارة عن منصة تكنولوجية مركزة بالكامل تقود الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي للشركات عبر الإنترنت وتلبي جميع احتياجات أعمال التجارة الإلكترونية. يجمع Plotch جميع الأدوات وعمليات التكامل بطريقة سلسة. يضع Plotch أيضًا طبقة الذكاء الاصطناعي على جميع العمليات والتحليلات لتمكين الأتمتة والنمو ومعالجة الاستثناءات. إذا كنت صاحب عمل، فهذا هو أبسط وأقوى برامج التجارة الإلكترونية المتاحة لعمليات التجارة الإلكترونية. وفيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام Plotch: * بسيط - سهل التشغيل * شامل - كل شيء في مكان واحد * قابلة للتطوير - الحجم بسهولة فيما يلي الحلول المتوفرة في Plotch: أ. إطلاق متجر التجارة الإلكترونية ب. إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية للهاتف المحمول ج. إطلاق الأسواق عبر الإنترنت د. قم بتشغيل متاجر Omnichannel غير المتصلة بالإنترنت ه. إدارة المخزون
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: plotch.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plotch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

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