ShopiVerse

ShopiVerse

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الموقع الإلكتروني: shopiverse.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShopiVerse على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ShopiVerse هي شركة برمجيات لحلول تكامل التجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتميز بأنها داعم قوي للشركات التي ترغب في تحقيق النجاح في ساحة التجارة الإلكترونية الدولية. فهو يوفر مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة المخزون، وإدارة الطلبات، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة التقارير، وإدارة المحتوى، وإدارة المرتجعات، وإدارة الأسعار، وإدارة التنفيذ، وإدارة الفواتير وقائمة المنتجات، ويوفر الفرصة للتحكم بسهولة في جميع هذه الميزات من خلال لوحة واحدة. فهو يمنح العملاء ميزة تنافسية، ويزيد من الكفاءة التشغيلية ويساعدهم على أن يكونوا تواجدًا قويًا في السوق الدولية. ShopiVerse موثوق به من خلال القضاء على التعقيد، وتزويد الشركات بتوسع دولي سريع وناجح.
الفئات:
Business
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: shopiverse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShopiVerse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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