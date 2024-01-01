Fyorin عبارة عن منصة شاملة للعمليات المالية تجمع بين شبكة من المؤسسات المالية العالمية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 220 عملة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقديم حلول خزانة موحدة. نحن نقدم للشركات العالمية منصة واحدة للعمليات المالية العالمية، والوصول إلى مؤسسات مالية متعددة وتسريع المدفوعات عبر الحدود على الفور لزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، والنمو في أسواق جديدة، دون متاعب. الإمكانات الرئيسية: الوصول إلى أكثر من 220 عملة، وأكثر من 30 مسار دفع و200 دولة، مدفوعات عبر الحدود، وبطاقات افتراضية متعددة العملات، وحسابات افتراضية (أرقام IBAN محلية)، وإدارة الخزينة، وحسابات إدارة النفقات المصرفية المتعددة، وحسابات الدفع والحسابات المستحقة القبض، والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأدوات المحاسبة المتعددة إدارة وصول فريق الطبقة

الموقع الإلكتروني: fyorin.com

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