Fyorin

Fyorin

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الموقع الإلكتروني: fyorin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fyorin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fyorin عبارة عن منصة شاملة للعمليات المالية تجمع بين شبكة من المؤسسات المالية العالمية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 220 عملة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقديم حلول خزانة موحدة. نحن نقدم للشركات العالمية منصة واحدة للعمليات المالية العالمية، والوصول إلى مؤسسات مالية متعددة وتسريع المدفوعات عبر الحدود على الفور لزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، والنمو في أسواق جديدة، دون متاعب. الإمكانات الرئيسية: الوصول إلى أكثر من 220 عملة، وأكثر من 30 مسار دفع و200 دولة، مدفوعات عبر الحدود، وبطاقات افتراضية متعددة العملات، وحسابات افتراضية (أرقام IBAN محلية)، وإدارة الخزينة، وحسابات إدارة النفقات المصرفية المتعددة، وحسابات الدفع والحسابات المستحقة القبض، والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأدوات المحاسبة المتعددة إدارة وصول فريق الطبقة
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: fyorin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fyorin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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Plooto

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CheckMark

checkmark.com

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Open

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Tink

tink.com

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