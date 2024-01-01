Blastramp

Blastramp

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: blastramp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blastramp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastramp HQ قبل اتخاذ أي قرارات بشأن حل إدارة المخزون وطلبك متعدد القنوات. نحن ملتزمون بتحقيق قفزة عملاقة للعلامة التجارية! الميزات الرئيسية - مصمم للعلامة التجارية الصغيرة ولكن المتنامية مع قنوات مبيعات متعددة - ميزات قوية لإدارة المخزون والطلب - يدير المركز المركزي دورة الحياة بأكملها بدءًا من أمر الشراء في المصنع وحتى إدارة المرتجعات. - تتميز إدارة علاقات العملاء التي تتمحور حول الطلب بدمج الاتصالات بين موظفي العلامة التجارية والبائعين ومندوبي المبيعات و3PL/المستودع والعملاء. - هيكل تسعير بسيط (بدون رسوم مخفية) التكامل: ERPs - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) التكامل: التجارة الإلكترونية والجملة - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - تكاملات Joor: المحاسبة ونقاط البيع - Xero - Quickbooks Online - تكاملات سطح المكتب Quickbooks: الشحن والوفاء - ShipStation - تكاملات 2Ship: شركاء 3PL - Logiwa - AMS Fulfillment - NRI Fulfillment - Verde Fulfillment
الفئات:
Business
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: blastramp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blastramp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Webgility

Webgility

webgility.com

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Channable

Channable

channable.com

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

EasyStore

EasyStore

easystore.co

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

قد يعجبك أيضًا

DEAR

DEAR

dearsystems.com

Fulfil.IO

Fulfil.IO

fulfil.io

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Easyops

Easyops

easyops.in

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية