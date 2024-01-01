Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastramp HQ قبل اتخاذ أي قرارات بشأن حل إدارة المخزون وطلبك متعدد القنوات. نحن ملتزمون بتحقيق قفزة عملاقة للعلامة التجارية! الميزات الرئيسية - مصمم للعلامة التجارية الصغيرة ولكن المتنامية مع قنوات مبيعات متعددة - ميزات قوية لإدارة المخزون والطلب - يدير المركز المركزي دورة الحياة بأكملها بدءًا من أمر الشراء في المصنع وحتى إدارة المرتجعات. - تتميز إدارة علاقات العملاء التي تتمحور حول الطلب بدمج الاتصالات بين موظفي العلامة التجارية والبائعين ومندوبي المبيعات و3PL/المستودع والعملاء. - هيكل تسعير بسيط (بدون رسوم مخفية) التكامل: ERPs - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) التكامل: التجارة الإلكترونية والجملة - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - تكاملات Joor: المحاسبة ونقاط البيع - Xero - Quickbooks Online - تكاملات سطح المكتب Quickbooks: الشحن والوفاء - ShipStation - تكاملات 2Ship: شركاء 3PL - Logiwa - AMS Fulfillment - NRI Fulfillment - Verde Fulfillment

الموقع الإلكتروني: blastramp.com

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