بدائل - Blastramp
Printful
printful.com
إنشاء وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت. حول أفكارك إلى منتجات متميزة تترك انطباعًا دائمًا
DSers
dsers.com
أفضل أداة دروبشيبينغ AliExpress للتجارة الإلكترونية.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation. تم تصميم برنامج الشحن الخاص بنا لتوفير الوقت والمال عند تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية.
Shiprocket
shiprocket.in
أصبح شحن التجارة الإلكترونية سهلاً حل الشحن للتجارة الإلكترونية رقم 1 في الهند، والذي تثق به أكثر من 100 ألف علامة تجارية ورائد أعمال للحصول على أقل أسعار الشحن وأوسع نطاق وأفضل خدمة للعملاء.
Spocket
spocket.co
يتيح لك Spocket البدء بسهولة في دروبشيبينغ أفضل المنتجات من موردي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ابدأ مجانًا واكتشف سبب حصول Spocket على 5 نجوم باستمرار.
Veeqo
veeqo.com
الكل في واحد برنامج شحن التجارة الإلكترونية. يمكنك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ خالية من المتاعب.
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Sendcloud
sendcloud.com
قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.
Shippo
goshippo.com
يعد Shippo أفضل برنامج شحن متعدد شركات النقل لشركات التجارة الإلكترونية. يمكنك العثور على أفضل أسعار الشحن، والتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وطباعة ملصقات الشحن، وتتبع تسليم الطرود، والتحقق من العناوين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات الشحن أو تطبيق الويب الخاص بنا.
Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite هي الطريقة الأسهل للعلامات التجارية وتجار التجزئة لإدراج منتجاتهم وبيعها في أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
Channable
channable.com
توفر منصتنا الشاملة الحلول التي تحتاجها للحصول على رؤية أكبر وحملات إعلانية أكثر ذكاءً وتسويق أكثر تخصيصًا.
Easyship
easyship.com
الخيار رقم 1 للتجار الذين يحتاجون إلى أقل الأسعار، والتكامل السلس، والأتمتة القوية، وأكبر مجموعة من شركات النقل من برامج الشحن الخاصة بهم. نحن نجعل الشحن سهلا!
Planio
plan.io
نجاح مشروع المهندس: تتبع المشكلات، وإدارة المشاريع، والتحكم في الإصدار، ومكتب المساعدة، ومزامنة الملفات، والويكي، والدردشة.
Convictional
convictional.com
استخدم Convictional لإطلاق سوق B2C أو B2B متعدد البائعين. نحن نمكّن تجار التجزئة والموزعين من الحصول على الموردين الخارجيين والتكامل معهم في السوق والشحن المباشر.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
Sellercloud
sellercloud.com
الحل النهائي لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك والتوسع في المزيد من القنوات. تحكم بسهولة في المخزون والكتالوج والشراء والتنفيذ.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
HyperSKU
hypersku.com
نحن نسهل عليك العثور على أفضل منتجات الدروبشيبينغ لبيعها لتحقيق أقصى قدر من الربح، لأننا نقوم بكل العمل الشاق من أجلك. تعلم المزيد هنا!
Duoplane
duoplane.com
Duoplane هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج دروبشيبينغ وأتمتة العمليات للتجارة الإلكترونية. توجيه الطلب المتقدم، ومزامنة المخزون.
ChannelGrabber
channelgrabber.com
برنامج التجارة الإلكترونية متعدد القنوات ChannelGrabber لإدارة المخزون وإدارة الطلبات مع الفواتير والشحن والرسائل والمزيد. OrderHub سابقًا.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot هو المحور المركزي لمبيعاتك عبر الإنترنت. قم بتوصيل قنواتك وإدارة مخزونك وطلباتك وملصقات الشحن والتقارير المالية، يقدم Stockpilot مجموعة كاملة من الميزات لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال لوحة واحدة. نحن نقدم مجموعة واسعة من عمليات التكامل من كل سوق مهم ومتجر ويب CMS والع...
Omnirio
omnirio.com
يتيح لك Omnirio إدارة جميع متاجرك عبر الإنترنت في مكان واحد سهل الاستخدام حتى تتمكن من البيع في كل مكان!
3DSellers
3dsellers.com
أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.
Crowdship
crowdship.io
يتيح Crowdship لبائعي التجزئة العثور بسرعة على المنتجات من العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا وإدراجها وبيعها. يمكنك العثور على المنتجات على الفور من أفضل العلامات التجارية وإدراجها وإسقاطها دون الحاجة إلى شراء المخزون مقدمًا. مزامنة المنتجات والتسعير والمخزون والطلبات والمرتجعات والمدفوعات والمزيد مع...
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe هي شركة ناشئة سريعة النمو للغاية، توفر حلول SaaS لشركات وعملاء التجارة الإلكترونية دروبشيبينغ.