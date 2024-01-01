Shipedge هو حل معياري وقابل للتطوير لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة. يعتمد Shipedge بالكامل على الويب ووحداته الرئيسية هي إدارة الطلبات وأنظمة إدارة المستودعات لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية. نحن نساعد الشركات على إنشاء تنفيذ فعال للطلبات من خلال إدارة مستودع واحد أو عدة مستودعات (شبكات التنفيذ). تشمل الوحدات الأخرى عمليات الإرجاع والاستبدال، والشحن متعدد شركات النقل، وإدارة التوريد، والتكامل متعدد القنوات، وتوجيه الطلبات، وفواتير 3PL، وتطبيقات Mobile WMS وغير ذلك الكثير. يقوم حل إدارة الطلبات (OMS) الخاص بـ Shipedge بربط جميع مصادر المخزون الممكنة بالعديد من قنوات البيع عبر الإنترنت. تقوم Shipedge بتوجيه الطلبات إلى أفضل موقع للمخزون، مع الاختيار بين الشحن من المتجر أو الاستلام أو مراكز التنفيذ أو المستودعات الشريكة، بما في ذلك إدارة عمليات النقل بين مراكز التوزيع الخاصة بك. وتشمل الوحدات الأخرى إدارة الموردين، والتنبؤ بالمخزون. تعمل Shipedge على تقليل تكاليف المخزون والشحن، مع تحسين تجربة العملاء الخاصة بك. تم تصميم نظام إدارة المستودعات (WMS) الشامل من Shipedge لمراكز تنفيذ التجارة الإلكترونية التي تدير عمليات متعددة المستأجرين. وهي تشمل تقنية الباركود، وتطبيقات الهاتف المحمول للهواتف الذكية، وإدارة المشاريع، وخوارزميات التعبئة والتغليف، والإرجاع والاستبدال الشاملين، ومتجر أسعار الشحن، والتحكم في الكمية/الرقم التسلسلي/انتهاء الصلاحية وغير ذلك الكثير. تستخدم Shipedge تقنيات الويب واللاسلكية المتطورة لتبسيط وتبسيط العمليات والقضاء على الأخطاء وتحسين استخدام المساحة وتقليل تكاليف العمالة. Shipedge هو حل OMS وWMS الأكثر شمولاً لتبسيط وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة.

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