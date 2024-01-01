E-Commerce Analytics Software - التطبيقات الأكثر شعبية
E-commerce analytics software tracks the performance of online retailers. It helps companies identify their best- and worst-performing products, monitor buyer and consumer behavior, and pinpoint issues that affect the business. E-commerce professionals use these tools to enhance sales and improve customer experience. Additionally, inventory managers use them for order fulfillment, and accountants use them to track costs and profitability. Although most e-commerce platforms offer reporting and analytics features, e-commerce analytics software is typically provided as a standalone solution. Some analytics software providers include e-commerce-specific features in their products. However, since generic analytics software doesn't always meet the specific needs of e-commerce, such products are not included in this category.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Sellpass
auth.sellpass.io
بيع المنتجات الرقمية برسوم 0%. Sellpass عبارة عن منصة شاملة لبدء الأعمال التجارية الرقمية وإدارتها وتنميتها - بدءًا من البرامج وحتى المجتمعات وكل شيء آخر.
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Bright Data
brightdata.com
BrightData (المعروفة سابقًا باسم Luminati Networks): البنية التحتية لجمع البيانات. شبكات الوكيل وأدوات جمع البيانات التي تستخدمها شركات Fortune 500
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلك...
Mouseflow
mouseflow.com
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...
Springbot
springbot.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني. الإعلانات المدفوعة. معًا في منصة واحدة. يمكّن Springbot شركات التجارة الإلكترونية المتنامية من إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المدفوعة في منصة واحدة.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف: منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات...
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez هو السلاح السري الذي تستخدمه الشركات عبر الإنترنت لإصلاح مسارات التحويل المتسربة على الفور وزيادة الإيرادات. تسلط المنصة الضوء على كل خطوة من رحلة المستهلك في الموقع وتستخدم التعلم الآلي لتسليط الضوء على نقاط الاحتكاك الخفية وتحديد أولوياتها - مما يمنح قادة الإيرادات صاروخًا يبحث عن الحرارة ...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل ال...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Tracify
tracify.ai
Tracify هو برنامج متخصص في شركات التجارة الإلكترونية لتتبع وإسناد جميع أنشطتك التسويقية (متعددة القنوات). باستخدام تقنية التتبع الثورية، يمكن تتبع المستخدمين دون استخدام النماذج أو Google Analytics - متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تقدم Tracify مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات ا...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack هو حل لتتبع الإعلانات يعتمد على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الأول. تتبع التحويلات والإيرادات والأحداث وإسنادها في مكان واحد. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا لرؤية عائد الاستثمار الحقيقي!
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks هي منصة أتمتة التسويق النهائية للوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. لدينا مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك إدارة البيانات وإعداد التقارير والتحليلات وإدارة سير العمل وتحسين محركات البحث والمزيد، مما يوفر كفاءة أفضل.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales is a simple, easy to use & friendly web dashboard and app that will help you answer your seller questions! With WhatSales, the goal is to help you make smarter selling decisions.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee is the all-in-one tracking solution for optimizing marketing campaigns and enhancing to scale your business. We focus on accurate and actionable data that enables users to track, measure, and enhance campaigns at higher levels. At TrackBee, we provide a smooth experience by ensuring 100% tr...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS that analyzes e-commerce stores with different data science models to give our customers actionable insights, predictions, and recommendations that help them scale their revenue, optimize their budget and save a lot of time and money analyzing.
Radix
radixhaven.com
Track, real-time insights, with the Radix Haven analytics platform. 100+ KPIs to understand your business. Get a 14-day free trial.
Klar
getklar.com
Klar is the Single Source of Truth for your eCommerce business. With Klar, you can centralize all your data in one place and customize them to your reality. Stop running your business on spreadsheets - save time & get clarity on how to profitably grow, with Klar. It is built to help you answer all y...
Graas
graas.ai
Graas brings together data from 100+ platforms for comprehensive analysis across Marketplaces, Brand websites, Ads, and Inventory.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Reliable and privacy-first. Foxintelligence measures e-commerce's activity. Nothing is guessed, everything is based on actual transactions. Get access to reliable insights.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow is a market analytics SAAS allows brands and retailers analyze millions of product data related to pricing, promotions, competitors, positions, share of shelf, reviews, product contents and brand compliance so they can monitor, control and analyze every aspect of the market but also react t...
StackTome
stacktome.com
StackTome هو حل لإدارة المراجعة يمكّن شركات ECOMMERCE: تعزيز حركة المرور العضوية عن طريق إدخال محتوى المراجعة ذي الصلة لغويًا عبر آلاف الصفحات على موقعك لتحسين تحسين محركات البحث. افهم ما الذي يحفز تجربة عميلك من خلال تحليلات تجربة العملاء. قم بالرد على التعليقات السلبية بسرعة واستخدم أفضل التقييمات...
Elevar
getelevar.com
تقوم Elevar بإظهار الرؤى عبر بيانات التسويق والتحليلات الخاصة بك على الفور. متخصصون في تحليلات التجارة الإلكترونية والتسويق.
Conversios
conversios.io
Conversios عبارة عن أداة Google Analytics وPixel Integration بدون تعليمات برمجية لمتاجر التجارة الإلكترونية على Woocoomerce وShopify وMagento. إنه يوفر ميزة مدير موجز المنتج التي تساعدك على مزامنة أكثر من 10000 منتج بنقرة واحدة! تتمتع Conversios بوجودها على 3 منصات مختلفة وهي Woocommerce وShopify وM...
Analytic Index
analyticindex.com
يساعد المؤشر التحليلي الوكالات والعلامات التجارية على تحقيق نمو فائق في التجارة الإلكترونية بالتجزئة من خلال نظام مثبت لتحسين أداء البحث العضوي والمدعوم بشكل كبير. توفر تحليلات الجيل التالي الخاصة واستشارات وسائط البيع بالتجزئة الأساس لـ AI Accelerator، وهو النظام الذي يساعد كلاً من الوكالات والعلام...
Noogata
noogata.com
تعمل منصة التجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Noogata على تمكين شركات السلع الاستهلاكية والعلامات التجارية الرقمية من خلال رؤى استراتيجية وذكاء تنافسي للتفوق على المنافسين على أمازون. بفضل مساعد النمو القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الآن على محترفي أو فرق التجارة ال...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit هو برنامج B2B يساعد بائعي أمازون على تحليل ربحية وأداء أعمالهم في الوقت الفعلي، وتحويل الأفكار إلى أفعال.
Polar Analytics
polaranalytics.com
تعد Polar Analytics الطريقة الأسهل للعلامات التجارية للتنقيب في بياناتها وفهم كيفية أداء أعمالها. لا يلزم الترحيل أو الإعداد. نحن نفعل كل الرفع الثقيل بالنسبة لك. قم بتوصيل جميع مصادر بياناتك بنقرة واحدة، واتخذ قرارات مستنيرة في دقائق، وودع التقارير اليدوية. Polar يعادل وجود Supermetrics + Data Stud...
Epsilo
epsilo.ai
تعد Epsilo مركز تنفيذ واحد لكل فريق تجارة إلكترونية. مهمتنا هي تمكين رواد الأعمال والعلامات التجارية عبر جميع فئات البيع في الأسواق من زيادة إيراداتهم من خلال الأتمتة والبحث والتعاون. يمكن للبائعين، سواء كانوا صغارًا أو متوسطين أو كبيرًا، بجميع أحجامهم سواء في سوق واحد أو أكثر، الاستفادة من Epsilo ل...
Daasity
daasity.com
تتيح Daasity للعلامات التجارية الاستهلاكية متعددة القنوات أن تعتمد على البيانات. تدعم منصة Daasity، التي أنشأها محللون ومهندسون، بنية البيانات المتنوعة والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير للعلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر التجارة الإلكترونية وأمازون والبيع بالتجزئة والجملة. باستخدام Daasit...
Air360
air360.io
الانتقال إلى النظام الأساسي لتحليل CRO المرن. Air360 هي منصة تحليلات UX التي تساعد الفرق الرقمية على فك تشفير سلوك المستخدم لتسريع جهود CRO. إنه يبسط التحليل ويكشف السلوك الخفي ويحدد الفرص السريعة لتعزيز التحويل.
Peel Insights
peelinsights.com
يقوم Peel بأتمتة تحليل البيانات لمتاجر التجارة الإلكترونية على Shopify، مما يساعد العلامات التجارية في الحصول على المزيد من عمليات الشراء الثانية والثالثة المهمة من عملائها. توفر المنصة مجموعة كاملة من المقاييس والتقارير التي تركز على الاحتفاظ والتي تتوفر بسهولة بتنسيق مرئي لكل أصحاب المصلحة في مؤسس...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise هو حل برمجي شامل لبائع أمازون مصمم خصيصًا لبائعي أمازون. هدفنا هو مساعدة بائعي fba وfbm على زيادة كفاءتهم وفعاليتهم من خلال تزويدهم بمجموعة من الأدوات القوية، بما في ذلك: * التحليلات المالية، * تحسين الكلمات الرئيسية، * إشعارات فورية حول تغييرات قائمة المنتجات، * إدارة المراجعة والتقييم، *...
Glew
glew.io
يقدم Glew معلومات وتحليلات تجارية متعددة القنوات لتجار التجارة الإلكترونية والوكالات الرقمية وتجار التجزئة والبائعين B2B من جميع الأحجام. من خلال أكثر من 150 عملية تكامل، يتيح لك Glew رؤية جميع بياناتك في مكان واحد - والحصول على رؤى مفيدة لتنمية أعمالك من خلال تصورات جميلة وتقارير مجدولة وآلية وتنبي...
Mindsite
themindsite.com
Mindsite هو أحد حلول تحليلات الرف الرقمي الذي يجمع البيانات من أكثر من 300 بائع تجزئة في أكثر من 20 دولة لتحسين أداء التجارة الإلكترونية لديك. فهو يوفر بيانات في الوقت الفعلي عن المقاييس التي اخترتها بينما يمنحك فهمًا أفضل لكيفية أداءك أنت ومنافسيك عبر الإنترنت. مراقبة الأسعار: مراقبة الأسعار في الو...
Smartproxy
smartproxy.com
ربما تكون Smartproxy هي الطريقة الأكثر سهولة في الاستخدام للوصول إلى البيانات المحلية في أي مكان. تتمتع بتغطية عالمية مع 195 موقعًا وتوفر أكثر من 40 مليون وكيل سكني حول العالم. يعد الدعم الفني على مدار الساعة، وأنواع مختلفة من الوكلاء، وأربعة حلول للتجميع، وطرق دفع مرنة، وواجهة برمجة التطبيقات العام...
Littledata
littledata.io
تعمل Littledata على تعزيز أداء حملات Google وMeta وKlaviyo من خلال تتبع المزيد من العملاء. تعتمد العلامات التجارية Top Shopify على Littledata لتحسين قنواتها التسويقية وتتبع المزيد من الإيرادات. تربط Littledata الإيرادات ببيانات العملاء في Google Analytics (GA4) وGoogle Ads وKlaviyo وFacebook Ads وIn...
Profitero
profitero.com
Profitero هي الشركة الرائدة في تسريع التجارة العالمية. نحن نقدم للعلامات التجارية مجموعة مرنة من الحلول المستندة إلى الذكاء لتحقيق النمو بشكل مربح عبر الإنترنت. تعمل عروضنا المتكاملة على ربط الرؤية بالعمل بسلاسة عبر الوسائط والمحتوى والعمليات. تحظى حلولنا بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية كشريك رئيسي ل...
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العملاء تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإير...
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من ...
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمك...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin هي شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية SaaS. مهمتنا هي تعطيل وابتكار صناعة حلول برمجيات التجارة الإلكترونية من خلال نهج منعش. من خلال مركزية عمليات التجارة الإلكترونية ذات المهام الحرجة في منصة واحدة قوية، فإننا نمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة من توسيع نطاق أعمالهم بثقة والتغ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...