RedTrack
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الموقع الإلكتروني: redtrack.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RedTrack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
RedTrack هو حل لتتبع الإعلانات يعتمد على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الأول. تتبع التحويلات والإيرادات والأحداث وإسنادها في مكان واحد. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا لرؤية عائد الاستثمار الحقيقي!
الموقع الإلكتروني: redtrack.io
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