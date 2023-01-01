Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاقة الإلكترونية الأكثر شهرة، في عام 2001 وظل مشروعًا جانبيًا لعدة سنوات، حيث كان يكسب بضعة آلاف من الدولارات شهريًا." بدأت Mailchimp كخدمة مدفوعة الأجر وأضافت خيارًا مجانيًا في عام 2009. وفي غضون عام، زادت قاعدة مستخدميها من 85000 إلى 450000. بحلول يونيو 2014، كانت ترسل أكثر من 10 مليارات رسالة بريد إلكتروني شهريًا نيابة عن مستخدميها. وفي عام 2017، كانت الشركة تكتسب 14000 عميل جديد يوميًا. ظلت الشركة مملوكة لمؤسسيها المشاركين ولم تقبل صناديق رأس المال الاستثماري. في عام 2016، احتلت Mailchimp المرتبة رقم 7 في قائمة Forbes Cloud 100. في فبراير 2017، تم اختيار الشركة كواحدة من شركات Fast Company الأكثر ابتكارًا لعام 2017. في أغسطس 2017، أفيد أن Mailchimp ستفتتح مكاتب في بروكلين وفي أوكلاند، كاليفورنيا. . وفي وقت لاحق من عام 2019، أعلنت الشركة أن إيراداتها السنوية ستصل إلى 700 مليون دولار. أعلنت Mailchimp لاحقًا عن خططها للتحول من توزيع البريد إلى تقديم "منصة تسويق كاملة تستهدف المؤسسات الصغيرة". ولتحقيق هذه الغاية، استحوذت Mailchimp على شركة الإعلام والمجلات Courier، ومقرها لندن، في مارس 2020، بهدف معلن هو النمو الدولي. يبلغ عدد قراء المجلة 100000 قارئ في أكثر من 26 دولة. اعتبارًا من مايو 2019، سيتم فرض رسوم على المستخدمين الجدد لكل جهة اتصال بدلاً من جهات الاتصال المشتركة فقط، لذلك سيدفع المستخدمون الجدد مقابل جهات الاتصال غير المشتركة وأولئك الذين لم يتم تأكيدهم بعد.

الموقع الإلكتروني: mailchimp.com

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