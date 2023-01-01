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Looker

Looker

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: looker.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Looker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.

الموقع الإلكتروني: looker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Looker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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