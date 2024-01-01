WebCatalog

Savant Labs

Savant Labs

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: savantlabs.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Savant Labs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Savant عبارة عن منصة سحابية أصلية بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التحليلية الشاملة عبر سير عمل السحب والإفلات. فهو يوفر للمحللين مئات من موصلات الإشارة والنقر للوصول إلى البيانات من تطبيقات الأعمال وجداول البيانات ومنصات البيانات وأدوات السحب والإفلات لتنظيف البيانات وإعدادها ومزجها وتحويلها وتحليلها، وقدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة الشاملة لكل خطوة من سير العمل التحليلي. يمكن أتمتة الرؤى مباشرة في تطبيقات الأعمال ولوحات معلومات BI وتطبيقات الاتصال وقواعد البيانات. يتمتع Savant أيضًا بقدرات أتمتة حديثة لأتمتة سير العمل بناءً على الجداول الزمنية أو الأحداث والمشغلات من الأنظمة الخارجية لرفع مستوى الرؤى لأصحاب المصلحة في الأعمال لاتخاذ إجراءات العمل في الوقت المناسب.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: savantlabs.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Savant Labs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

قد يعجبك أيضًا

Looker

Looker

looker.com

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

powerbi.com

Datacoral

Datacoral

datacoral.com

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

SmartSender

SmartSender

smartsender.io

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Manch Technologies

Manch Technologies

manchtech.com

PopSQL

PopSQL

popsql.com

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

Internal

Internal

internal.io

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.