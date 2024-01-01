Savant Labs

Savant عبارة عن منصة سحابية أصلية بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التحليلية الشاملة عبر سير عمل السحب والإفلات. فهو يوفر للمحللين مئات من موصلات الإشارة والنقر للوصول إلى البيانات من تطبيقات الأعمال وجداول البيانات ومنصات البيانات وأدوات السحب والإفلات لتنظيف البيانات وإعدادها ومزجها وتحويلها وتحليلها، وقدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة الشاملة لكل خطوة من سير العمل التحليلي. يمكن أتمتة الرؤى مباشرة في تطبيقات الأعمال ولوحات معلومات BI وتطبيقات الاتصال وقواعد البيانات. يتمتع Savant أيضًا بقدرات أتمتة حديثة لأتمتة سير العمل بناءً على الجداول الزمنية أو الأحداث والمشغلات من الأنظمة الخارجية لرفع مستوى الرؤى لأصحاب المصلحة في الأعمال لاتخاذ إجراءات العمل في الوقت المناسب.

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الموقع الإلكتروني: savantlabs.io

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