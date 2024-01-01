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منصات التحليلات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر منصات التحليلات، التي يشار إليها أحيانًا باسم منصات ذكاء الأعمال (BI)، مجموعة أدوات شاملة للمؤسسات لاستيعاب البيانات وهيكلتها واستكشافها وتفسيرها، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية صنع القرار وإرشاد استراتيجيات الأعمال. في حين أن بعض هذه المنصات تتطلب مشاركة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء البنية التحتية التحليلية، ودمج مصادر البيانات الأساسية، وإعداد البيانات، فإن بعضها الآخر مصمم لسهولة التكوين والاستخدام من قبل المستخدمين غير التقنيين، والمعروفة باسم منصات الخدمة الذاتية. يمكن لمحللي الأعمال وعلماء البيانات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه المنصات لإعداد البيانات ووضع نماذج لها وتحسينها، واكتساب رؤى أعمق حول العمليات اليومية للشركة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. ومن الأمور الأساسية لتصنيفها كمنصة تحليلية توفير حل تحليلي شامل، يتألف من خمسة مكونات رئيسية: إعداد البيانات، ونمذجة البيانات، ومزج البيانات، وتصور البيانات، وتقديم الأفكار.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:

Looker

Looker

looker.com

Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.

Grow

Grow

grow.com

برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.

Metabase

Metabase

metabase.com

الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. هي شركة برمجيات سحابية مقرها في أمريكان فورك، يوتا، الولايات المتحدة. وهي متخصصة في أدوات ذكاء الأعمال وتصور البيانات.

Sisense

Sisense

sisense.com

برنامج ذكاء الأعمال من Sisense، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال للبيانات المعقدة - يمكنك إعداد البيانات المتنامية من مصادر متعددة وتحليلها واستكشافها بسهولة.

Observable

Observable

observablehq.com

استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode عبارة عن منصة بيانات تعاونية تجمع بين SQL وR وPython والتحليلات المرئية في مكان واحد. الاتصال والتحليل والمشاركة بشكل أسرع.

OpenText

OpenText

opentext.com

شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. اطرح الأسئلة باللغة الطبيعية واحصل على الإجابات في ثوانٍ. لا مزيد من استعلامات SQL، ولا مزيد من علوم البيانات.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio عبارة عن منصة لوحة معلومات عبر الإنترنت لإنشاء لوحات معلومات أعمال قوية في الوقت الفعلي لفريقك أو لعملائك.

Hex

Hex

hex.tech

Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData عبارة عن نظام أساسي لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يوفر تحليلات سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام. تم تصميمه ليناسب جميع مستخدمي أعمالك.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا

Cube

Cube

cubeanywhere.com

البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! و...

Chartio

Chartio

chartio.com

يمكّن حل ذكاء الأعمال والتحليلات القائم على السحابة من Chartio الجميع من تحليل بياناتهم من تطبيقات الأعمال الخاصة بهم.

Mineo

Mineo

mineo.app

تحويل دفاتر ملاحظات Python إلى تطبيقات بيانات. Mineo هو النظام الأساسي لاستكشاف بياناتك وإنشاء تطبيقات البيانات ونشرها استنادًا إلى دفاتر الملاحظات فائقة الشحن من Python.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

تساعد منصة تحليلات الأعمال والتنقل الخاصة بـ MicroStrategy المؤسسات على إنشاء ونشر التحليلات وتطبيقات التنقل لتحويل أعمالها.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT هو أول محلل للذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم يمكّن المستخدمين من طرح أي أسئلة حول بياناتهم باللغة الطبيعية والحصول على إجابات كاملة في غضون ثوانٍ. DataGPT عبارة عن برنامج دردشة مستقل تمامًا مزود بذاكرة وقادر على الإجابة على الأسئلة المعقدة مثل

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit عبارة عن منصة آلية لسرد قصص البيانات، تتجاوز لوحة المعلومات، وتساعد على تمكين الأشخاص من التدقيق في البيانات الهائلة والمعقدة للعثور على الرؤى والفرص بداخلها. Nugit قادر على تقديم هذه الرؤى من خلال سرد البيانات على نطاق واسع، لذلك يمكن فهمها على الفور.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr هو منتج يتيح لك إنشاء لوحات المعلومات وإعداد التنبيهات على قواعد بيانات SQL الخاصة بك - Postgres وMySQL وMariaDB وMS SQL وPlanetScale وYugabyteDB وCockroachDB وAmazon Redshift وBigQuery وSnowflake.

Holistics

Holistics

holistics.io

تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.

Cascade

Cascade

cascade.io

تعد Cascade أول أداة تحليل متقدمة مصممة للفرق، مما يسمح للمحللين بتحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى رؤى مخصصة وتنبؤية ومشاركة نتائجهم بسهولة.

Vertify

Vertify

vertify.com

انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق ...

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

تم إجراء تحليلات موقع الويب والمنتجات بشكل صحيح - أخيرًا! يلتقط تتبع Spotless™ من Usermaven جميع الأحداث تلقائيًا، مما يزيل الاعتماد على المطورين ويجعله أداة التحليل الأسهل للمسوقين وأفراد المنتج.

Avora

Avora

avora.com

يعمل Avora AutoML على تقليل الوقت (إلى ثوانٍ) لاكتشاف سبب تغير مقاييس الأعمال من خلال الكشف عن الحالات الشاذة وتحليل السبب الجذري.

Imply

Imply

imply.io

تتيح قاعدة بيانات التحليلات الخاصة بنا في الوقت الفعلي، والتي تم إنشاؤها من Apache Druid، للمطورين إنشاء الجيل التالي من تطبيقات التحليلات. باستخدام Imply، يمكن للمطورين البناء دون قيود حيث تتيح لهم قاعدة البيانات الخاصة بنا إنشاء تجارب بيانات تفاعلية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق لا حدود ...

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات...

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...

IBM

IBM

ibm.com

يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...

Isima.io

Isima.io

isima.io

كان فريق Isima في طليعة تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال باستخدام البيانات في عمالقة الإنترنت وصناديق التحوط وشركات التخزين قبل أن يسمع أي شخص مصطلح البيانات الضخمة.

1010 Data

1010 Data

1010data.com

لقد تم تصميمه لتقديم رؤى قوية حول جميع بياناتك باستخدام نظام واحد متماسك وسهل التكامل. إنها قابلة للتطوير، وديمقراطية، ومرنة، وسريعة بشكل لا يصدق.

Kleene

Kleene

kleene.ai

قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتص...

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد ​​قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير وال...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. ي...

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream.io هو مركز عملك التحليلي. قم بتنظيم منتجات البيانات الخاصة بك وتنظيمها والحصول على رؤى حول التأثير والتعاون بسهولة مع أصحاب المصلحة.

Narrator

Narrator

narrator.ai

يسمح النظام الأساسي لبيانات الراوي لأي شخص بالحصول على الإجابات في دقائق بدلاً من أسابيع، مدعومًا بالعميل 360 الذي يحتوي على كل تفاعل يقوم به العملاء مع عملك.

Logiblox

Logiblox

logiblox.com

تحليلات فورية. ذكاء الأعمال للخدمة الذاتية. التحليلات المتقدمة. لا يوجد ترميز مطلوب. إطلاق العنان لقيمة البيانات: الحصول على رؤى والتنبؤ بشكل أفضل وتحقيق التحسين. القوالب والموصلات المتاحة. قم بإنشاء حلول التحليلات الخاصة بك في دقائق معدودة باستخدام أتمتة البيانات، والتنقية، والتصور، والرؤى إلى الإج...

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. متجذرة في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكي...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلط...

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam عبارة عن منصة استخباراتية تسويقية توفر للعلامات التجارية نماذج مزيج الوسائط، والإسناد متعدد اللمس، والتزايدية، وكلها مدعومة بالتعلم الآلي وبيانات الطرف الأول. بفضل الأنظمة الأساسية المتقدمة المستندة إلى المتصفح من Northbeam، يمكن للعلامات التجارية أن تنسب المبيعات إلى الإعلانات، وتتوقع إير...

Biuwer

Biuwer

biuwer.com

Biuwer عبارة عن منصة قوية لتحليل بيانات الأعمال قائمة على السحابة تساعدك على تحليل بيانات عملك بسهولة وإنشاء تقارير ولوحات معلومات مفيدة لاتخاذ قرارات مستنيرة. كما أنه يمكّنك من إنشاء تقارير قوية ومشاركتها بسهولة في دقائق معدودة دون الحاجة إلى معرفة تقنية.

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

يوفر لك DataSquirrel الوقت والضغط والألم عند فهم البيانات، وإنشاء صور واضحة وتقارير لوحة المعلومات. تنظيف سيارة. التحليل التلقائي. التصور التلقائي. التكرار التلقائي. إنها: سريعة وسهلة وموجهة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وآمنة. DataSquirrel هي منصة ذكاء الأعمال للأفراد والفرق الذين يرغبون في فهم أي بيان...

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات...

Datazip

Datazip

datazip.io

اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن ا...

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube عبارة عن نظام أساسي للتشغيل الآلي يمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات البيانات والتحليلات المخصصة بسهولة في دقائق، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

تعتبر Composable Enterprise منصة Intelligent DataOps الرائدة في الصناعة والتي توفر مجموعة كاملة من إمكانيات التنسيق والأتمتة والتحليلات، مما يضمن إمكانية نشر التحليلات بسرعة في سير عمل الأعمال.

TURBOARD

TURBOARD

turboard.com

TURBOARD عبارة عن مجموعة متكاملة لذكاء الأعمال. قم بتزويد أي شخص في مؤسستك بأداة تحليل بيانات سهلة الاستخدام لتمكين جميع المستويات من خلال الذكاء القابل للتنفيذ.

Pyramid Analytics

Pyramid Analytics

pyramidanalytics.com

Pyramid هو نظام تشغيل تحليلي من المستوى الأول على مستوى المؤسسات يتوسع من تحليلات الخدمة الذاتية لمستخدم واحد إلى عمليات نشر مركزية لآلاف المستخدمين - ويغطي تصورات بيانات بسيطة ولكنها فعالة إلى إمكانات التعلم الآلي المتقدمة. يتميز نظام التشغيل Analytics غير التقليدي بعميل عالمي لأي جهاز ونظام تشغيل....

MachEye

MachEye

macheye.com

تعمل منصة التحليلات المعززة من MachEye على تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بدمج بياناتها وقراراتها وعملياتها. في حين أن منصات ذكاء الأعمال الحالية تجيب فقط على أسئلة "ماذا" المتعلقة بالبيانات، فإن MachEye يساعد المستخدمين على الإجابة على سيناريوهات "ماذا ولماذا وكيف" للجميع في المؤسسة. يمكن الآ...

Caplena

Caplena

caplena.com

هل سبق لك أن أمضيت ساعات لا تحصى في التدقيق في أكوام ضخمة من تعليقات العملاء؟ يستخدم موقع Caplena.com الذكاء المعزز لتقليل مقدار الوقت المستغرق لتحليل كميات كبيرة من النصوص المجانية من المراجعات أو الردود على الأسئلة المفتوحة بشكل كبير. في غضون دقائق، يحدد Caplena الموضوعات ويضع علامات تلقائية على م...

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