ارسم ERD مع أعضاء فريقك. تتم مشاركة كافة الدول في الوقت الحقيقي. وهو مجاني. أداة نمذجة قاعدة البيانات.

الموقع الإلكتروني: erdcloud.com

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