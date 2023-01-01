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KanbanFlow

KanbanFlow

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الموقع الإلكتروني: kanbanflow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KanbanFlow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

KanbanFlow هي أداة لإدارة المشاريع Lean تتيح التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق. يدعم تقنية بومودورو لتتبع الوقت.

الموقع الإلكتروني: kanbanflow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KanbanFlow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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