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Marinara Timer

Marinara Timer

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الموقع الإلكتروني: marinaratimer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marinara Timer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مستوحاة من أدوات إدارة الوقت بتقنية Pomodoro، فإن مؤقتات Marinara عبر الإنترنت قابلة للتخصيص لتلبية أهدافك الإنتاجية. بواسطة الوكالة الرقمية 352 Inc.

الموقع الإلكتروني: marinaratimer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marinara Timer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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