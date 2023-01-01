Pomatodo هو تطبيق لإدارة الوقت مصمم للمبدعين. يعتمد على تقنية بومودورو ونظرية GTD. حافظ على تركيزك في العمل وأنجز المزيد من العمل مع بوموتودو.

الموقع الإلكتروني: pomotodo.com

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