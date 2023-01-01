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TickTick

TickTick

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الموقع الإلكتروني: ticktick.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TickTick على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TickTick عبارة عن قائمة مهام بسيطة وفعالة وتطبيق لإدارة المهام يساعدك على تحديد الجدول الزمني وإدارة الوقت والحفاظ على التركيز والتذكير بالمواعيد النهائية وتنظيم الحياة في المنزل والعمل وفي أي مكان آخر. يساعدك TickTick على تحقيق أقصى استفادة من يومك وإنجاز الأمور (GTD). سواء كانت هناك فكرة تريد التقاطها، أو أهداف شخصية تريد تحقيقها، أو عمل يجب إنجازه، أو عادات يجب تتبعها، أو مشاريع للتعاون مع الزملاء، أو حتى قائمة تسوق لمشاركتها مع العائلة (بمساعدة صانع القائمة). حقق أهدافك من خلال مخطط الإنتاجية الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: ticktick.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TickTick. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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