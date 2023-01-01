TickTick عبارة عن قائمة مهام بسيطة وفعالة وتطبيق لإدارة المهام يساعدك على تحديد الجدول الزمني وإدارة الوقت والحفاظ على التركيز والتذكير بالمواعيد النهائية وتنظيم الحياة في المنزل والعمل وفي أي مكان آخر. يساعدك TickTick على تحقيق أقصى استفادة من يومك وإنجاز الأمور (GTD). سواء كانت هناك فكرة تريد التقاطها، أو أهداف شخصية تريد تحقيقها، أو عمل يجب إنجازه، أو عادات يجب تتبعها، أو مشاريع للتعاون مع الزملاء، أو حتى قائمة تسوق لمشاركتها مع العائلة (بمساعدة صانع القائمة). حقق أهدافك من خلال مخطط الإنتاجية الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: ticktick.com

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