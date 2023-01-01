قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بإدارة مهامك والتقاطها وتعديلها من أي مكان وفي أي وقت، من خلال المهام التي تتم مزامنتها عبر جميع أجهزتك. تساعدك عمليات التكامل مع Gmail وتقويم Google على إنجاز المهام بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: tasks.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Tasks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.