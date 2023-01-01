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Google Tasks

Google Tasks

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الموقع الإلكتروني: tasks.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Tasks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإدارة مهامك والتقاطها وتعديلها من أي مكان وفي أي وقت، من خلال المهام التي تتم مزامنتها عبر جميع أجهزتك. تساعدك عمليات التكامل مع Gmail وتقويم Google على إنجاز المهام بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: tasks.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Tasks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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